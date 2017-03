„Goldene Phönixe“ auf Bayerns „Bäumen“

von Petra Reichardt

In den vergangenen Monaten hat Bayern seine Wirtschaftsbeziehungen zu China weiter ausgebaut. Hervorragende Rahmenbedingungen im Freistaat im Verbund mit der kontinuierlichen Arbeit der verschiedenen Organisationen der Wirtschaftsförderung werden von chinesischen Investoren wertgeschätzt.

Ende Januar 2017 ist die Studie „Standort Bayern – Unternehmerperspektiven 2016“ erschienen. Im vierten Jahr in Folge zeigten sich die befragten Unternehmen mit den Rahmenbedingungen im Freistaat zufrieden, so die Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH, Verfasser der Studie. Knapp 96 Prozent der Unternehmen würden sich wieder in Bayern ansiedeln. Besonders positiv wurden die Standortfaktoren „Versorgungssicherheit bei Strom und Rohstoffen“, „Leistungsfähigkeit lokaler Kooperationsunternehmen und -institute“ sowie die „Leistungsfähigkeit lokaler Zulieferer“ bewertet. Der Freistaat überzeuge mit einem dichten Netzwerk von Produzenten, Zulieferern, Forschungseinrichtungen, Dienstleistern und Institutionen, so die Verfasser.

Nicht nur bei bayerischen Investoren stoßen diese Faktoren auf großes Interesse. In China heißt es „栽下梧桐树,引来金凤凰“ – „Wer einen goldenen Phönix anlocken will, sollte erst einmal einen Parasolbaum anpflanzen“, also beste Bedingungen schaffen, damit sich der edle Vogel auch wohlfühlen kann. Bleibt man bei diesem Bild, so wachsen in Bayern bereits zahlreiche der beim „goldenen Phönix“ so beliebten Bäume. Zum Redaktionsschluss lagen die endgültigen Ansiedlungszahlen für 2016 zwar noch nicht vor. Svetlana Huber, Head of Investor Services, geht aber davon aus, dass China wieder einen Platz unter den Top-Ländern der von Invest in Bavaria im vergangenen Jahr betreuten Ansiedlungsprojekte einnehmen wird. Bereits 2014 lag das Land auf Rang eins und bestätigte diese Position auch 2015 mit 16 weiteren abgeschlossenen Projekten, gefolgt von den USA und Japan. Derzeit sind rund 300 chinesische Unternehmen in Bayern ansässig. Auf dem alljährlich von Invest in Bavaria für chinesische Unternehmer organisierten Networking-Event, bei dem sich Mitte November 2016 rund 100 Vertreter chinesischer Unternehmen zum Austausch trafen, konnten zwei weitere „goldene Phönixe“ – Alibaba und NextEV – begrüßt werden, die von Invest in Bavaria zudem als „Newcomer of the Year“ gewählt worden waren.

„Newcomer of the Year“ sitzen in München

Chinas IT-Riese Alibaba, mit europäischem Hauptsitz in London, startete kürzlich seine Europa-Expansion mit Länderbüros in Deutschland und Frankreich. Die Entscheidung fiel auch hier zugunsten von Bayerns Landeshauptstadt, wo Ende 2015 die Alibaba (Germany) GmbH gegründet wurde. Deren Aufgabe ist es, lokalen Unternehmen aller Größenordnungen den Zugang zu Chinas Verbrauchern zu ebnen, Hilfe bei der Auswahl geeigneter Produkte für den chinesischen Markt zu geben und bei deren Verkauf auf den Online-Plattformen des Unternehmens zu unterstützen. Das Segment E-Commerce entwickelt sich in China mit hohen Zuwachsraten. Für 2015 bezifferte McKinsey den Umsatz auf 360 Milliarden US-Dollar, das entspricht 13,5 Prozent aller Einzelhandelskäufe in China. Zudem wachse der grenzüberschreitende Onlinehandel derzeit um etwa 50 Prozent jährlich und stand im genannten Zeitraum für einen Anteil von sechs Prozent am gesamten chinesischen Onlinehandel. Das klingt nach guten Chancen für einen Markteinstieg, denn „chinesische Konsumenten suchten nach bayerischer Qualität und unserem technologischen Know-how“, kommentierte Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner die erfolgreiche Ansiedlung. Erste Erfahrungen in diesem Metier sammelt bereits der FC Bayern München. Seit Mai 2015 gehört die Alibaba-Gruppe zu den offiziellen Partnern des deutschen Fußball-Rekordmeisters, der auf Tmall Global, der B2C-Online-Plattform des Hang­zhouer Unternehmens, exklusive Fanartikel vermarktet.

Der zweite „Phönix“, der deutsche Ableger des chinesischen Elektroautoherstellers NextEV, hat sich ebenfalls für München entschieden und dort seine Niederlassung angesiedelt. Die fungiert als Design- und Engineeringzentrum und soll bis 2020 rund 200 Ingenieure beschäftigen.

Klassisches Vertriebsbüro weniger gefragt

Aus Sicht der bayerischen Ansiedlungsagentur kommen die meisten FDI-Investitionen chinesischer Unternehmen in den Branchen Automotive, Elektronik, Maschinenbau und Logistik zustande. In jüngster Zeit konnten Svetlana Huber und ihre Kollegen dabei eine deutliche Tendenz beobachten – weg vom klassischen Vertriebsbüro und hin zum Aufbau von Forschungs- und Entwicklungsstandorten.

Auch JEE Automation zeigte sich von Bayerns hoher Industrie- und Innovationsdichte beeindruckt. „Die hervorragende Forschungslandschaft des Freistaats, die hochqualifizierten Mitarbeiter und die optimal ausgebaute Infrastruktur haben uns überzeugt, unsere erste europäische Niederlassung in Bayern zu gründen“, betont Lin Juguang, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von JEE Automation. Das in Anhuis Provinzhauptstadt Hefei ansässige Unternehmen, das seinen Kunden integrierte Lösungen insbesondere im Automatisierungs- und Automobilbereich anbietet, will von München aus sein Europageschäft aufbauen.

Eine weitere wichtige Ansiedelung – insbesondere für deutsche und europäische Automobilhersteller und Kfz-Zulieferer – ist der Anfang November 2016 ebenfalls in München eröffnete Ableger des staatlichen China Automotive Technology & Research Centers (CATARC). CATARC ist eine Prüforganisation mit Hauptsitz in Tianjin, sieben weiteren Niederlassungen, 15 Eigenfirmen und mehr als 500 Industriefachleuten und möchte nach eigenen Angaben mit hiesigen Automobilherstellern im Hinblick auf chinesische Standards und strategische Entwicklungen künftig enger und besser kooperieren. CATARC testet Fahrzeugteile und Endprodukte, die nach erfolgreicher Prüfung für China zugelassen werden.

Großinvestition in Aschaffenburg

Zwar liegt der Schwerpunkt für Ansiedlungen aus China momentan noch im Großraum München, so Huber. Aber auch andere bayerische Standorte punkten. „Schöne Bäume für den Phönix“ wachsen unter anderem in Augsburg, Ingolstadt und Nürnberg. Zwar werden in letzter Zeit die Stimmen gegen chinesische Investments in Deutschland immer lauter, es gibt jedoch zahlreiche Beispiele, die die Ängste und Sorgen vor einem „Ausverkauf“ widerlegen.

Mit einem Großinvestment von rund 80 Millionen Euro für Grundstückserwerb, Neubau und Investitionen in neue moderne Anlagen hat die chinesische Weichai Power, die 75 Prozent der Anteile an Linde Hydraulics und 25 Prozent an der KION Group hält, die Grundlagen für das langfristige Wachstum des Unternehmens am Hauptstandort in Aschaffenburg und für künftige Expansionspläne in Asien gelegt. Im Juli 2016 wurde mit einem Festakt das komplett neu gebaute Hauptwerk eröffnet, das über Produktions- und Montagehallen mit einer Fläche von rund 22.000 Quadratmetern sowie einem erweiterbaren Verwaltungskomplex verfügt. Damit erhielten auch die 700 „Linde Hydraulics“-Mitarbeiter einen hochmodernen neuen Arbeitsplatz.

Jüngstes positives Beispiel ist der am 14. Februar 2017 zwischen den Automobilzulieferern Grammer AG aus Amberg und deren langjährigem Partner Ningbo Jifeng Auto Parts öffentlich gemachte Plan zum Abschluss einer strategischen Partnerschaft. Damit wollen die zwei international tätigen Innenraumspezialisten ihre gemeinsame Wettbewerbsposition verbessern und das künftige Wachstum sowie die Wertsteigerung beider Unternehmen sichern. Dafür zeichnet ein verbundenes Unternehmen von Ningbo Jifeng eine Pflichtwandelanleihe von 60 Millionen Euro unter Bezugsrechtsausschluss über circa 9,2 Prozent des derzeitigen Grundkapitals der Grammer AG. Damit hilft der in den Medien als „Weißer Ritter aus China“ bezeichnete Investor dem Unternehmen auch im Kampf gegen die Übernahme durch einen bosnischen Familien-Clan, der über Strohmänner bereits 20 Prozent der Grammer-Aktien aufgekauft hat und eine Ablösung des Vorstandes erzwingen will. Mit der geplanten Zusammenarbeit können beide Unternehmen ihre Präsenz im chinesischen Markt weiter ausbauen und ihre komplementären Produkte im Hoch-, Mittel- und Niedrigpreissegment anbieten. Schon jetzt erzielen die Amberger in China rund 15 Prozent ihres Gesamtumsatzes. Mit dem Zugang zu lokalen OEM, alternativen Vertriebswegen in China und verbesserten Einkaufsbedingungen dürfte da noch Luft nach oben sein.

Neuer Baustein in Ingolstadts China-Strategie

Es ist noch nicht lange her, dass Ingolstadt 2014 seine Städtepartnerschaft mit dem südchinesischen Foshan begründet und mit einer China-Strategie an den Start gegangen ist. Zwei große Ziele werden damit anvisiert: Chinesische Unternehmen für den Standort zu begeistern, gleichzeitig aber auch Unternehmen aus Ingolstadt und Umgebung beim Markteintritt in China zu unterstützen. Innerhalb kurzer Zeit sind die Ingolstädter bereits gut vorangekommen. Im August 2015 wurde unter dem Dach des Existenzgründerzentrums EGZ das China-Zentrum Bayern eingerichtet. Bis zum Herbst 2016 gelang es, dort sechs chinesische Firmen anzusiedeln.

Um die China-Aktivitäten deutscher Mittelständler noch besser unterstützen zu können, engagiert sich Ingolstadt in der „Chinesisch-Deutschen Industriestädte Allianz“. Das auf der Hannover Messe 2016 ins Leben gerufene Bündnis vereint die Städte Aachen, Wuppertal, Ingolstadt, Nürnberg, Rüsselsheim, Raunheim, Kelsterbach sowie Foshan, Zhaoqing, Jiangmen, Jiao­zuo, Nanning, Taizhou, Zhuzhuo und Jieyang mit dem Ziel, Unternehmen aus den Bereichen industrielle Produktion, industrienahe Dienstleistungen sowie Forschung und Entwicklung miteinander zu vernetzen und Synergieeffekte zu erzielen. Mittlerweile wurde in Foshan auch das Repräsentanzbüro für die „Chinesisch-Deutsche Industriestädte Allianz“ eröffnet.

Ein neuer Baustein in Ingolstadts China-Strategie ist das Audi Konfuzius Institut Ingolstadt, das im Herbst 2016 seine Arbeit aufgenommen hat. Im Gegensatz zu den Konfuzius-Instituten in München und Nürnberg-Erlangen vermittelt es nicht nur Wissen über China, seine Sprache und Kultur. Die Ingolstädter haben diese klassischen Aufgaben um eine Technik-Komponente ergänzt. Dafür wurde das Institut an die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) angegliedert. Geplant sind zunächst gemeinsame Forschungsprojekte zur Fahrzeugsicherheit, die von den Partnern THI, South China University of Technology (SCUT), Audi Ingolstadt und Audi Foshan realisiert werden.

Nürnberg und Shenzhen feiern Jubiläum

Seit 1997 pflegen Nürnberg und Shenzhen im Rahmen einer Regionalpartnerschaft einen regen Austausch. Nürnberg engagiert sich in China vorrangig in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Industrie 4.0 und Umwelttechnologien. Als vor eineinhalb Jahren auf einer Konferenz der Partnerstädte Shen­zhens Schwerpunkte der Zusammenarbeit definiert wurden, wünschte sich die chinesische Seite von Nürnberg ausdrücklich eine Kooperation im Bereich Aus- und Weiterbildung, sagt Armin Siegert, Leiter des Bereichs International bei der IHK Nürnberg für Mittelfranken. Noch in diesem Jahr werden die Shenzhener mit Unterstützung von Nürnberg und in Zusammenarbeit mit der AHK Shanghai ein Berufsausbildungszentrum eröffnen, in dem junge Menschen eine duale Ausbildung zum Mechatroniker nach deutschem Vorbild erhalten.

2017 werden 20 Jahre Partnerschaft gefeiert, das umfangreiche Jubiläumsprogramm wird seit Januar umgesetzt und auch der Wirtschaftsaustausch kommt dabei nicht zu kurz. Am 27. März reist eine rund 50-köpfige Unternehmerdelegation aus Shenzhen an. Dann wird Nürnberg seine Kompetenzen präsentieren und verschiedene Cluster vorstellen. Auf einer Kooperationsbörse können zueinander passende Unternehmen Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausloten. Shenzhen wiederum präsentiert sich charmant mit einem Cocktail-Empfang im Rathaus der Stadt, bei dem Starpianist Lang Lang als Kulturbotschafter ein kleines Konzert geben und abends in der Meistersingerhalle auftreten wird. Im Mai 2017 reist Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly dann zusammen mit einer kleinen Delegation zur Kulturindustriemesse ICIF – International Culture Industry Fair nach Shenzhen, wo zeitgleich wieder eine Konferenz der Partnerstädte stattfindet.

Weil Innovation und Industrie 4.0 für beide Seiten wichtige Themen in der Zusammenarbeit sind, präsentiert sich Nürnberg seit Jahren regelmäßig auf dem bayerischen Gemeinschaftsstand auf der China Hi-Tech Fair in Shenzhen und gestaltet die Inhalte des dort stattfindenden China Hi-Tech Forums aktiv mit. Die Nürnberger konzentrieren sich aber nicht nur auf Shenzhen. „Wir betrachten China wie einen Kontinent“, sagt Armin Siegert, „und etablieren uns an verschiedenen Standorten.“ So gebe es schon eine längere Zusammenarbeit im Energie- und Umweltmanagement mit dem Pekinger Distrikt Chang­ping. Mit Sichuans Hauptstadt Chengdu wird noch 2017 ein MoU über Kooperationen im Rahmen der Seidenstraßen-Initiative unterzeichnet.

Im November 2016 hat sich übrigens der „Goldphönix“ Huawei ein weiteres Nest in Nürnberg gebaut: Im Smart Energy Innovation Center können Besucher nun neueste Energiemanagement-Lösungen von Huawei erleben.

Dieser Beitrag ist erschienen in: ChinaContact 03/2017