Kasachstan und Iran planen gemeinsame Logistik-Kooperation

ASTANA. Das kasachische Bahnlogistikunternehmen KTZ Express und die iranische Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) planen die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens. Dies vermeldete die Pressestelle von KTZ Express. Ziel sei es, die Zusammenarbeit in Transport- und Logistikleistungen zwischen den beiden Ländern und den GUS-Staaten zu entwickeln. Das Gemeinschaftsunternehmen soll seine Arbeit bereits März 2017 aufnehmen. Geplant ist der Bau eines gemeinsamen Terminals im iranischen Hafen Bandar Abbas am Persischen Golf im vierten Quartal dieses Jahres. Zusätzlich ist der Ausbau der Terminalkapazitäten im Hafen Aktau am Kaspischen Meer und der iranisch-turkmenischen Station Inceburun in Planung. KTZ hatte bereits seit längerer Zeit die Errichtung eigener Terminals am Persischen Golf im Iran ins Auge gefasst, wie OWC berichtete.

Foto: © Shahid Rajaee Port