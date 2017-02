Ukrainische Agrarexporte in die EU steigen

KIEW. Ukrainische Lebensmittel- und Agrarexporte in die EU nahmen im vergangenen Jahr um 1,6 Prozent zu. Das berichtete das Ministerium für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine. Damit stieg der Anteil der ukrainischen Agrar-Exporte in die EU auf 27,5 Prozent. Nur in die Länder Asiens exportierte die Ukraine mehr: Der Anteil betrug hier 45,9 Prozent. Die wichtigsten Agrar-Exportgüter waren Getreide, Sonnenblumenöl, Ölsaaten, Nüsse, Honig, Fleisch, Feingebäck und Säfte. Aus dem Export erwirtschaftete das Land 4,2 Milliarden US-Dollar. Auch die Ausfuhren aus der EU in die Ukraine sind gestiegen. Es wurden EU-Waren im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar eingefahren. Darunter vor allem Soßen, Kaffee, Tee, Schokolade und Getreide.