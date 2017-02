Geschäft von Siemens in der Ukraine wächst

In der Ukraine verbucht Siemens im dritten und vierten Quartal mehr Einnahmen.

KIEW. Die Geschäfte von Siemens in der Ukraine zeigten ab dem zweiten Halbjahr 2016 gutes Wachstum und überstiegen im vierten Quartal sowohl das Vorjahresergebnis um 10 Prozent als auch das Ergebnis des ersten Quartals 2016. Das berichtete laut der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine der CEO von Siemens in der Ukraine und Mitglied der European Business Association (EBA), Maciej Tomasz Zielinski. „Wir befinden uns im Aufwind. Es gab mehr Projekte und Einnahmen im dritten und vierten Quartal“, so Zielinski. Wie das laufende Jahr wird, könne er nicht sagen, auf jeden Fall „besser als 2016“. Die meisten Sektoren, in denen Siemens tätig ist, hätten zugelegt. Zielinski rechnet damit, dass die ukrainische Industrieproduktion 2017 weiter zulegt, 2016 ist sie 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dabei sei die Produktion vor allem im Bergbau, in der Metallindustrie und im Agrarsektor gewachsen. Das stärkste Wachstum sei aber aber bei der Automatisierung im Energie- und Infrastruktursektor zu beobachten, so der Siemens-CEO. Das Unternehmen habe erst vor Kurzem ein Zentrum in Kiew geschaffen, das Software- und Start-up-Projekte im Bereich der Energieverteilung insbesondere in Ägypten und Saudi-Arabien implementiert. Siemens werde hier weiter investieren.