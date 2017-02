Belarus kauft iranisches Erdöl

Weißrussland schließt einen Erdölliefervertrag mit dem iranischen Staatskonzern National Iranian Oil ab.

Der iranische Staatskonzern National Iranian Oil Company (NIOC) hat einen Vertrag mit Belarus über Erdöllieferungen geschlossen. Der Transport von 600.000 Barrel (ca. 80.000 Tonnen) leichtem und schwerem Rohöl werde zum Ende dieses Monats beginnen, teilte die Nachrichtenagentur Reuters mit. Damit kauft Belarus zum ersten Mal nach der Lockerung der wirtschaftlichen Sanktionen Erdöl aus dem Iran. Das Öl soll über die Häfen von Odessa oder des Baltikums nach Europa gelangen und weiter per Güterzug nach Belarus gebracht werden. Die NIOC hat den Liefervertrag mit dem Unternehmen BelOilPolska, einer Tochter des staatlichen Ölkonzerns „Belorusneft“ geschlossen, hieß es. Der Vertrag ist vor dem Hintergrund des Streits um Preise für Gaslieferungen aus Russland zustande gekommen. Belarus habe sich über zu hohe Gaspreise beschwert. Laut Reuters schulde Belarus Gazprom rund 300 Millionen US-Dollar an Gaszahlungen. Wegen der Schulden drohe Russland damit, das Volumen der Öllieferungen von 18 Millionen Tonnen auf 12 Millionen Tonnen für dieses Jahr zu kürzen, sagte Präsident Alexander Lukaschenko. Er kündigte an, nach Alternativen zu suchen. Derzeit liegt der Ölpreis bei 55 US-Dollar pro Barrel.

Foto: pixelbay/cc