Lettland gibt Eurobond aus

Die Nachfrage nach Eurobond-Wertpapieren des lettischen Staates haben das Angebot überstiegen. Erstmals nimmt Lettland eine Euromarkt-Anleihe mit 30-jähriger Laufzeit auf.

RIGA. Lettland hat einen Eurobond mit einer Laufzeit von 30 Jahren ausgegeben. Die Anleihe am europäischen Kapitalmarkt in Höhe von insgesamt 650 Millionen Euro soll den Finanzierungsbedarf der baltischen Republik für dieses Jahr decken, teilte die Lettische Staatskasse mit. Mit der ersten Anleihe in Höhe von 500 Euro hatte Lettland zum ersten Mal ein Darlehen mit 30-jähriger Laufzeit aufgenommen. Der jährliche Festzins beträgt 2,5 Prozent.

Eine zweite Tranche in Höhe von 150 Millionen Euro soll für die am 7. Oktober 2026 fälligen Euromarkt-Anleihen bereitstehen. Ihre Laufzeit wurde für zehn Jahre bei einem jährlichen Zins von 0,3 Prozent festgelegt. An dem Emissionsverfahren waren mehr als 50 Unternehmen, unter anderem aus Deutschland, Österreich und Großbritannien beteiligt. Die Nachfrage nach der 30-jährigen Anleihe überstieg das Angebot der Wertpapiere um 60 Prozent. Für das zweite Darlehen mit der zehnjährigen Laufzeit war die Nachfrage um 180 Prozent größer als das Angebot.

Foto: Pijon/Pixelbay