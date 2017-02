Europas „Ränder“ werden für Chinesen interessanter

Chinesen reisen nach wie vor gern, zunehmend in fernere Länder. Doch Touristen aus China sind auch sehr sensibel. Die zunehmende Unsicherheit in Europa lässt sie zweimal überlegen, ob sie dorthin fahren. Die europäischen „Ränder“ profitieren davon.

China ist nach wie vor der größte internationale Tourismus-Quellmarkt. 2016 waren nach Berechnungen des COTRI China Outbound Tourism Research Institute etwa 138 Millionen Grenzübertritte zu verzeichnen. Dabei hatten erstmals weniger als die Hälfte der Reisen die Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao oder Taiwan als Reiseziel. Mehrere Faktoren haben dazu beigetragen, dass 2016 insgesamt fast vier Millionen weniger Festlandchinesen nach „Greater China“ reisten. Hongkong hat an Attraktivität als Shopping-Destination eingebüßt und Kunden an Seoul und vor allem Tokyo verloren, Besucher vom Festland fühlen sich weniger willkommen und schließlich dürfen die Bewohner Shenzhens nur noch einmal pro Woche nach Hongkong reisen, was vor allem Pendler mit Wohnsitz in Shenzhen, aber Arbeitsstelle in Hongkong getroffen hat. Macao leidet weiterhin an der Anti­korruptionskampagne, die die Umsätze in den Spielcasinos drastisch vermindert hat. Reisen nach Taiwan schließlich werden von der Regierung in Peking aktiv behindert, um ihr Missfallen über die Politik der neuen taiwanischen Regierung zum Ausdruck zu bringen. Neben diesen spezifischen Gründen ist aber auch allgemein festzustellen, dass mit der wachsenden Reiseerfahrung der Wunsch nach Freizeitreisen zu exotischeren Destinationen ebenso beständig zunimmt wie der Anteil von selbst organisierten touristischen Aktivitäten.

Die Wachstumsrate für den chinesischen Outbound-Tourismus insgesamt ist daher deutlich zurückgegangen und dürfte 2016 bei nur noch drei Prozent liegen. Rechnet man „Greater China“ heraus, ergibt sich allerdings ein positiveres Bild: Die meisten Reiseziele jenseits von „Greater China“ konnten auch 2016 weiterhin zweistellige Zuwachsraten bei chinesischen Gästen verzeichnen.

Blick richtet sich auf die „Ränder“ Europas

Für Europa verlief das Jahr 2015 sehr positiv, die meisten Destinationen konnten deutlich mehr Besucher aus China begrüßen, insbesondere kleinere Länder schafften den Sprung auf die mentale Landkarte vieler chinesischer Reisender. Die terroristischen Anschläge in Paris und Kopenhagen Anfang 2015 hatten noch keine größeren Auswirkungen auf das Reiseverhalten der Chinesen. Dies änderte sich jedoch im Winter 2015/2016 zunächst für Frankreich, Belgien und die Türkei, da hier terroristische Anschläge auch direkt gegen Touristengruppen beziehungsweise touristische Infrastruktur wie den Flughafen in Brüssel gerichtet waren. Nach den Anschlägen in Nizza im Juli und nachfolgend an verschiedenen Orten in Deutschland weitete sich die Wahrnehmung im zweiten Halbjahr auf ganz Westeuropa als gefährliches Urlaubsziel aus. Hoffnungen, dass solche Befürchtungen relativ schnell wieder in Vergessenheit geraten könnten, mussten mit dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin zum Ende des Jahres 2016 zunächst zurückgestellt werden.

Diese Entwicklung lässt sich deutlich an den Ankunftszahlen europäischer Destinationen ablesen, wenn man die Quartalswerte für 2015 und 2016 betrachtet. Nach drei positiven Quartalen 2015 beginnt Ende 2015 eine Abwärtsentwicklung, die sich 2016 verstetigt. Davon betroffen sind auch mitteleuropäische Länder wie die Schweiz, während an den „Rändern“ Europas, die als außerhalb des Fokus terroristischer Anschläge gesehen werden, weiterhin positive Zuwachsraten zu verzeichnen sind.

Deutschland ist unglücklicherweise 2016 keine Ausnahme von diesen Trends, allerdings spiegelt sich größere Bedeutung von Geschäfts- und Transitreisen wider, die in größerem Umfang trotz eventueller Sicherheitsbedenken durchgeführt werden. Trotzdem waren im zweiten Halbjahr auch für Deutschland erstmals seit vielen Jahren rückläufige Zahlen zu verzeichnen.

Mehr Werbung gegen „dunkle Wolken“

Angesichts dieser dunklen Wolken am europäischen Reisehimmel kommt eine Initiative der Europäischen Union zum rechten Zeitpunkt: Das EU-China Tourism Year 2018 wird gezielt Europa als Reiseziel für chinesische Gäste bewerben. Dabei sind nicht nur die Mitgliedstaaten der EU, sondern alle europäischen Destinationen mit einbezogen. In den vergangenen Jahren haben mehrere Länder erfolgreiche „Years of Tourism“ durchgeführt, darunter auch Frankreich und Italien, wobei jeweils auch China als Reiseziel für die europäischen Partner in das Marketing einbezogen wurde. Es gab allerdings auch „Tourismus-Jahre“, die durch ungenügende Vorbereitung und zu gering eingesetzte Mittel eher unbeachtet blieben.

Es wird also darum gehen müssen, nicht nur die ganze Vielfalt europäischer Reiseziele auch in den kleineren Ländern durch Marketingmaßnahmen vorzustellen, sondern ebenso die touristischen Dienstleister in Bezug auf Produktanpassung und Training der Mitarbeiter zu unterstützen,

damit die chinesischen Reisenden zufrieden nach Hause zurückkehren.

Als Auftakt zum „EU-China Tourism Year 2018“ wurde bereits das EU-Projekt „World Bridge Tourism“ gestartet, das ebenfalls dazu dienen soll, mehr chinesische Gäste nach Europa zu bringen. Dazu wird unter anderem im Mai 2017 die World Bridge Tourism Shanghai in Zusammenarbeit mit der erstmals durchgeführten ITB China stattfinden. Das Programm kombiniert eine Konferenz mit direkten Gesprächskontakten zwischen touristischen Dienstleistern aus der EU und aus China. Das „Bridge“-Projekt wird von der ETC European Travel Commission (Brüssel), der ETOA European Tourism Association (London) sowie vom COTRI China Outbound Tourism Research Institute (Hamburg) und von Welcome Chinese (Shanghai) durchgeführt, die Eröffnungsveranstaltungen fanden bereits im November 2016 in Shanghai und London statt.

Für 2017 ist zu hoffen, dass sich die Ankunftszahlen aus China in Deutschland zumindest stabilisieren. Die deutsche Tourismusindustrie wird aber größere Anstrengungen als bisher unternehmen müssen, um wieder auf den Wachstumspfad im Chinatourismus zurückzufinden.

WOLFGANG GEORG ARLT

ist Gründer und Direktor des COTRI China Outbound Tourism Research Institute, Hamburg und Peking, und Professor für Internationales Tourismusmanagement an der FHW in Heide/Holstein. www.china-outbound.com

Der Artikel ist in ChinaContact 02/2017 erschienen. Zur gesamten Ausgabe geht es hier.