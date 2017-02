Europa – offizielle Partnerdestination der ITB China 2017

BRÜSSEL/SHANGHAI. Europa ist offizielle Partnerdestination der ITB China 2017. Eine entsprechende Vereinbarung haben David Axiotis, General Manager ITB China, und Eduardo Santander, Geschäftsführer der European Travel Commission, am 31. Januar 2017 unterzeichnet. Die dreitätige Business-to-Business-Reisemesse legt den Schwerpunkt ausschließlich auf die chinesische Reiseindustrie und findet vom 10. bis 12. Mai 2017 in Shanghai statt. China bleibt ein wichtiger Quellmarkt und ist treibende Kraft für das Wachstum bei den Auslandsreisen. In einem speziellen Europa-Pavillon auf der ITB China soll die Vielfalt der europäischen Tourismusprodukte und Destinationen präsentiert werden. Die Tschechische Republik, Belgien, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen und Serbien haben ihre Teilnahme am Europa-Pavillon bereits bestätigt. Daneben werden auch andere wichtige europäische Destinationen wie Portugal, Finnland, Griechenland und Österreich eine starke individuelle Präsenz auf der Reisemesse zeigen.

Die europäische Präsenz wird zudem durch das „World Bridge Tourism“-Projekt (WBT) begleitet, das am selben Ort wie die ITB China 2017 stattfindet. Beide Initiativen, der Europa Pavillon auf der ITB China und das „World Bridge Tourism“-Projekt, werden von der Europäischen Union unterstützt.