DEKRA-Labor für vernetztes Fahren eröffnet

STUTTGART/HSINCHU: Die DEKRA weitet ihr Produktprüfgeschäft in Ostasien weiter aus: In Hsinchu (Taiwan) wurde im Januar dieses Jahres ein neues Labor für die Prüfung von Automobilteilen und -komponenten in Betrieb genommen. Damit reagiert die Prüforganisation auf die stetig wachsende Nachfrage nach Prüfungen und Zertifizierungen von Innovationen rund um das vernetzte und elektrische Fahren. Das Wachstumsfeld „Internet of Vehicles (IoV)“ bringt in einer zunehmend vernetzten Welt Funktionen mit sich, die neue Anforderungen an Konnektivität und Interoperabilität stellen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat die Prüfgesellschaft DEKRA ihr Service-Portfolio und Labornetzwerk mit mehreren neuen Labors vervollständigt: Das IoV-Labor in Hsinchu ist das bislang weltweit größte Labor von DEKRA und soll eine Schlüsselrolle beim Ausbau der führenden Rolle auf dem automobilen Prüfmarkt spielen. Allein im zweiten Halbjahr 2016 hat die Prüforganisation insgesamt sechs neue IoV/IoT-Labors in der Asien-Pazifik-Region etabliert. Angeboten werden dort Dienstleistungen rund um Konnektivität und Interoperabilität, Elektromagnetische Verträglichkeit, Sicherheitstest und Zertifizierungen, chemische und Material-Bestimmungen, Prüfung von Gebrauchstauglichkeit, Zuverlässigkeit und Fehleranalyse, Energieeffizienz sowie internationalen Marktzugang.