China: 94 neue Investitionsprojekte 2016 in NRW

DÜSSELDORF. Zum Jahresbeginn 2017 hat NRW.INVEST Bilanz gezogen und kann bei den chinesischen Unternehmensansiedlungen im Bundesland Nordrhein-Westfalen auf ein Rekordergebnis verweisen: 2016 akquirierte die landeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft 94 Investitionsprojekte aus der Volksrepublik China. Die Gesamtzahl der in NRW ansässigen chinesischen Unternehmen wird nun mit über 1.000 angegeben. Damit ist NRW Investitionsstandort Nummer eins in Europa für Unternehmen aus der Volkrepublik China. So sieht die regionale Verteilung der neuen Projekte aus: die Region Düsseldorf lag mit 63 Neuansiedlungen erneut deutlich vorn, gefolgt von der Metropole Ruhr mit zehn und vom Niederrhein mit sechs Neuansiedlungen. Die neuen Investitionsprojekte schaffen im ersten Schritt rund 640 neue Arbeitsplätze. Die über eintausend Unternehmen aus der VR China in NRW haben insbesondere entlang der Rheinschiene ihren Sitz. An erster Stelle liegt die Region Düsseldorf, gefolgt von der Region Niederrhein, der Region Köln/Bonn und der Metropole Ruhr. Über zwei Drittel sind im Handel und Vertrieb von Produkten aus den Bereichen Maschinenbau, Industrieanlagen, Haushaltsgeräte, IKT, Automotive, Gesundheitswirtschaft und Metallerzeugung tätig. Rund 15 Prozent der Firmen bieten unternehmensbezogene Dienstleistungen an. Knapp 50 Unternehmen produzieren und/oder forschen und entwickeln am Standort NRW. Werden alle Unternehmen aus Greater China (VR China, Hongkong, Taiwan) zusammengezählt, so liegt der Bestand bei 1.100 Unternehmen. Aus Hongkong kamen im vergangenen Jahr vier Investitionsprojekte.