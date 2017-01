China: DSIV und CPTA verstärken Kooperation

WIESBADEN. Der Deutsche Schüttgut-Industrieverband e. V. (DSIV) und die China Powder Technology Association (CPTA) wollen künftig enger zusammenarbeiten. Ende 2016 trafen sich DSIV-Präsident Stefan Penno und Gai Guosheng, Direktor des Forschungsinstitutes für Pulvertechnologie an der Pekinger Tsinghua Universität, in Shanghai, um sich dort im Nachgang zur IPB China – International Powder & Bulk Solids Processing Conference & Exhibition – über die langfristigen Entwicklungspläne der chinesischen Regierung für ihren Industriezweig auszutauschen und mögliche Kooperationsfelder auszuloten.

Während in der Vergangenheit auf bilateralen Treffen lediglich Informationen zu spezifischen Firmen in der Schüttgutbranche ausgetauscht wurden, eröffnen die aktuellen Gespräche zwischen den Verbänden die strategische Marktbearbeitung für diesen Industriebereich und auch die direkte Hilfestellung von Seiten der Verbandsorganisationen. Insbesondere chinesische Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Medizin und Agrarwirtschaft sind an Schüttguttechnologien deutscher Spezialisten interessiert. Im DSIV organisierte Firmen zählten zu den 180 Ausstellern der IPB China, die Ende Oktober 2016 in Shanghai stattfand und rund 8.000 Besucher anzog. Anlässlich der POWTECH, die vom 26. bis 28. September dieses Jahres in Nürnberg stattfindet, plant der CPTA eine Delegationsreise nach Deutschland, in deren Rahmen auch verschiedene Hersteller im Maschinen- und Anlagenbau aus der deutschen Schüttgutbranche besucht werden sollen.