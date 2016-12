China: Gerichtserfolg für Rimowa in Zhongshan

KÖLN. Vor einem Gericht im südchinesischen Zhongshan hatte die Rimowa GmbH am 28. Oktober 2016 einen Präzedenzfall für sich entschieden, teilte das Unternehmen kürzlich mit. Damit gelang dem Reisegepäckhersteller ein Durchbruch in China bei der Anerkennung seines Rillendesigns als ein Beispiel für namhaftes industrielles Produktdesign in Asien. Die Richter erkannten an, dass es sich bei dem für Rimowa typischen Design um ein charakteristisches Unterscheidungsmerkmal handelt, das vor Produktfälschungen geschützt werden muss. Zudem vertraten sie die Ansicht, dass die Koffer der Marke „Aimowa“, die über ein ähnliches Design verfügten, mit dem Rimowa-Produkt verwechselt werden könnten. Aufgrund des exzellenten Rufs, den das charakteristische Rimowa-Design in China genießt, befand das Gericht, das es sich im fraglichen Fall um eine Verletzung des chinesischen Wettbewerbsrechts handelt und verbot die weitere Vermarktung und den Verkauf der Aimowa-Koffer. Gleichzeitig befand das Gericht, dass der Name Aimowa bei den Kunden ebenfalls zu Irritation und Verwechslungen mit der Marke Rimowa führen könnte. Deshalb wurde die weitere Nutzung des Namens Aimowa untersagt. Bereits im Sommer 2016 hatte Rimowa ein Gerichtsverfahren gegen den Inhaber der Marke „Deseno“ auf dem für das Unternehmen ebenfalls wichtigen Absatzmarkt Taiwan gewonnen.