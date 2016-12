Ukraine: EU bescheinigt grundlegende Reformen

BRÜSSEL. Die Ukraine führt intensive und grundlegende Reformen in allen Bereichen der Wirtschaft und des politischen Systems durch. Zu diesem Ergebnis kommt ein Mitte Dezember vorgestellter Bericht der Europäischen Kommission.

„Die Ukraine hat in den letzten zwei Jahren große Schritte hin zu mehr Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte und einer besseren Regierungsführung unternommen“, sagte Federica Mogherini, die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik. Am 19. Dezember kommt der EU-Ukraine-Assoziierungsrat zusammen, der die Umsetzung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Ukraine überwacht.

Die Reformen in der Ukraine würden unter „sehr schwierigen Umständen“ umgesetzt. „Der heutige Bericht erkennt diese Bemühungen der Ukraine voll und ganz an. Nun gilt es, von der Verabschiedung von Rechtsvorschriften und der Einrichtung von Institutionen zur vollständigen Umsetzung dieser Reformen überzugehen, damit die ukrainischen Bürger hiervon profitieren können. Die Ukraine kann sich darauf verlassen, dass die Europäische Union sie auf ihrem Weg nach vorn unterstützen wird“, so Mogherini.

Der Bericht untersucht wichtige Entwicklungen und Reformen, die im Einklang mit den als Teil der Assoziationsagenda zwischen der EU und der Ukraine vereinbarten strategischen Prioritäten durchgeführt wurden. Dem Bericht zufolge hat die Ukraine eine Reihe von Reformen zur Eindämmung der Korruption und zur Sanierung des Bankensystems durchgeführt, eine ehrgeizige Reform im Energiesektor eingeleitet und Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit getroffen.