AMP-Etat steigt 2017 auf 44 Millionen Euro

BERLIN. Im kommenden Jahr steht für das Auslandsmesseprogramm (AMP) des Bundeswirtschaftsministeriums, das deutsche Unternehmen bei ihrer Teilnahme an Auslandsmessen unterstützt, mehr Geld zur Verfügung, berichtet der AUMA. Der Deutsche Bundestag hat im Rahmen der Verabschiedung des Bundeshaushalts 2017 beschlossen, den Etat für dieses Exportförderinstrument um 1,5 Millionen auf 44 Millionen Euro zu erhöhen. Eine entsprechende Empfehlung hatte der Haushaltsausschuss zuvor gegeben. Damit können Kostensteigungen in wichtigen Auslandsmärkten teilweise aufgefangen werden, und es besteht die Möglichkeit, ab Anfang 2017 die Zahl der geplanten German Pavilions von bisher rund 230 pro Jahr leicht zu erhöhen. In China einschließlich Hongkong und Macao wird 2017 die Teilnahme an 53 Messeveranstaltungen gefördert. Der AUMA hatte als Verband der deutschen Messewirtschaft bereits seit längerem gefordert, den Etat deutlich zu erhöhen, da gerade Mittelständler, die in schwierigen Auslandsmärkten Fuß fassen wollen, diese Unterstützung gut gebrauchen können. In den vergangenen Jahren konnte eine Reihe von Beteiligungen aufgrund begrenzter Mittel nicht realisiert werden, das heißt, viele interessierte Firmen konnten nicht an dem Programm teilnehmen. „Die Entscheidung des Bundestages ist ein Schritt in die richtige Richtung“ erklärte AUMA-Vorsitzender Walter Mennekes. Zugleich sprach er sich dafür aus, den Etat auch künftig zu erhöhen. „Das Spektrum der Messen, auf denen es German Pavilions gibt, sollte kontinuierlich erweitert werden, damit der Mittelstand neue Geschäftschancen nutzen kann. Das kann auch weitere Länder einschließen. Dazu muss der Auslandsmesse-Etat in den nächsten Jahren weiter erhöht werden.“