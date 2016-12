China: Neues Zolllager in Shanghai eröffnet

FISCHAMEND. Das österreischiche Transport- und Info-Logistik-Unternehmen cargo-partner hat Anfang Oktober 2016 in Shanghai ein neues Zolllager mit 3.700 Quadratmetern Lagerfläche eröffnet. Das speziell auf die Lagerung elektronischer Bauelemente ausgerichtete Zolllager bietet 600 Stellplätze für Paletten sowie ein Kleinteilelager für über 17.000 Kleinteile-Behälter. Das Zolllager befindet sich im Shanghai Waigaoqiao Bonded Logistics Park an einem der wichtigsten Umschlagsplätze in der Region. cargo-partner rechnet mit ca. 10.000 ein- und ausgehenden Sendungen pro Jahr und wird Frachttransport, Lagerung, Import- und Exportzollabfertigung sowie eine Reihe an Value Added Services durchführen. Das Logistik-Unternehmen ist seit 2004 mit eigenen Standorten in China vertreten, an denen über 260 Mitarbeiter (Stand: Mai 2015) tätig sind. Neben Shanghai ist das Unternehmen in Peking, Kanton, Ningbo, Qingdao, Shenzhen, Tianjin und Xiamen vertreten. In Shenzhen verfügt cargo-partner über ein 20.000 Quadratmeter großes Zolllagers. Zusätzlich deckt das Unternehmen die Asien-Pazifik-Region mit eigenen Büros in Hongkong, Malaysia, Indonesien, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam ab.