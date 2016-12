China: Neue grüne Fachmesse in Shanghai

NÜRNBERG. Auf ihrer Jahrespressekonferenz am 8. Dezember 2016 kündigte die NürnbergMesse eine neue Innovations- und Investitionsoffensive an: Unter anderem will der Messeveranstalter im kommenden Jahr zehn neue Veranstaltungen an den Start bringen, „von Nürnberg über São Paulo bis Mumbai, von Shanghai bis Mailand“. Damit heißt es „Green goes China“ – die NürnbergMesse veranstaltet ab 2017 im jährlichen Turnus die Fachmesse Greenery & Landscaping China. Die Veranstaltung existierte bereits seit 2003 unter einem anderen Namen und wird nun von der NürnbergMesse China zusammen mit dem Gründungsvater, dem Verband Shanghai Landscape Architecture and Gardening Trade Association (SLAGTA), weiterentwickelt. Die erste Ausgabe der Greenery & Landscaping China findet vom 7. bis 9. Juni 2017 im Shanghai World Expo Center statt. Erwartet werden 200 Aussteller.