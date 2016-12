China: Deutsche Messe baut Robotation Academy

HANNOVER. Im November 2017 wird im chinesischen Foshan eine Robotation Academy eröffnen – entwickelt und aufgebaut von Fachleuten aus Hannover. Den Grundstein dafür haben die Geschäftsführer der Deutsche Messe Technology Academy, Thomas Rilke und Olaf Katzer, am 7. Dezember in Hannover bei einer Vertragsunterzeichnung mit Repräsentanten der Stadt Foshan gelegt. In der Robotation Academy in Foshan werden künftig jedes Jahr rund 1.000 Industrievertreter in den Disziplinen Robotik und Automation sowie im breiten Themenfeld rund um Industrie 4.0 geschult und weitergebildet. Das Prinzip, gemeinsam mit Technologie-Partnern Schulungen und Konferenzen anzubieten sowie Einblicke in zukünftige Technologie-Trends zu geben, setzt die Robotation Academy schon seit sieben Jahren auf dem Messegelände in Hannover um. Foshan liegt in der chinesischen Provinz Guangdong und zählt rund acht Millionen Einwohner. Die Stadt gilt nicht nur als zentraler Standort für den Maschinen- und Anlagenbau sowie für Robotik, sondern ist auch Heimat von Midea. Der Konzern hatte jüngst die Mehrheit am Roboterhersteller Kuka AG erworben. Midea wird einer von aktuell 18 Technologie-Partnern sein, die ihre Mitarbeiter in der Robotation Academy Foshan schulen lassen. Darüber hinaus sind in Foshan mehr als zehn chinesische Roboter-Hersteller ansässig, die Interesse bekundet haben, sich nicht nur an der Robotation Academy in Foshan, sondern auch an der in Hannover engagieren zu wollen.