Ukraine: Agrarmarkt im Aufwind

BERLIN. Die ukrainischen Böden gehören zu den fruchtbarsten der Welt. Anders als alle übrigen Wirtschaftszweige kam die Landwirtschaft relativ gut durch die Wirren, die auf die Maidan-Proteste folgten. Viele Akteure, ukrainische und auch deutsche, arbeiten daran, die Angebotsseite fit für den Export zu machen. Auf der Grünen Woche versuchen die Ukrainer auch ohne einen eigenen Gemeinschaftsstand, das Image ihrer Erzeugnisse aufbessern.



Mit einem Zitat Otto von Bismarcks versuchte der Botschafter Andrij Melnik die Sorgen zu zerstreuen: „Im Verfall der Landwirtschaft sehe ich die größte Gefahr für den Staatsverbund.“ Zumindest anhand der aktuellen Erntezahlen droht der Ukraine keine Gefahr. Ukrainische Landwirte haben 2015 – parallel zum Einbruch der Industrieproduktion in Höhe von zwölf Prozent – mit 22,5 Millionen Tonnen rund 15 Prozent mehr Getreide exportiert als im Jahr zuvor. Im Erntejahr 2015 fuhren sie 61,1 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten ein, bei der vorherigen Ernte waren es 63,8 Millionen.

„Für einen Landwirt liegt das Paradies in der Ukraine“, sagte Peter Bleser, Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, auf dem Botschaftsempfang anlässlich der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Es sei nun auch an Deutschland, dem dortigen Agrarsektor zu helfen, sein riesiges Ertragspotenzial voll auszuschöpfen. Es gebe kaum ein anderes Land mit Böden so fruchtbar wie in der Ukraine. Entsprechend gut besucht war der Empfang.

Chancen des Freihandelsabkommens

Das zu Jahresbeginn in Kraft getretene Freihandelsabkommen DCFTA hat der Ukraine die Schranken zu den Märkten der Europäischen Union geöffnet. „Das Abkommen hat für die Ukraine die gleiche Bedeutung wie der Mauerfall für Ostdeutschland“, so Bleser, dessen Ministerium den ukrainischen Agrarsektor über eine Vielzahl von Initiativen direkt oder indirekt fördert. Darunter gehören der Deutsch-Ukrainische Agrar-Dialog, die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH, ein bundeseigenes Unternehmen zur Privatisierung von Flächen mit eigenen Projekten in der Ukraine, das Leibniz-Institut IAMO in Halle (Saale), in dem Agrarökonomen unter anderem betriebliche und strukturelle Erfolgsfaktoren für die Branche erforschen. Ein deutsch-ukrainisches Agrarzentrum soll im Laufe des Jahres 2016 laut Bleser wiedereröffnet werden.

Lobby-Arbeit für ein besseres institutionelles Marktumfeld

Für die Ukraine und die Landwirtschaft war „2015 ein extrem intensives Jahr“, sagte Dirk Stratmann, John-Deere-Manager und zuständiger Ländersprecher der Arbeitsgruppe Agrarwirtschaft im Ost-Ausschuss. Das Agribusiness habe „erste Erfolge“ bei der Verbesserung der institutionellen Rahmenbedingungen erzielen können. Aus Sicht der Importeure gehören dazu, dass der Importzoll in Höhe von zehn Prozent auf Landtechnik wieder abgeschafft und bestimmte Zertifizierungsstandards gesenkt wurden. Überdies seien der „Korruption dienliche Prozesse“ durch transparentere Verfahren abgelöst worden.

„Kiew sucht punktuell nach Know-How, nach Expertenwissen“, die deutsche Seite stelle ihnen dieses zur Verfügung, erläuterte Stratmann die konkrete Einflussnahme auf den Gesetzgebungsprozess. Zuletzt habe man beispielsweise Experten des Kreditversicherers Euler Hermes und der Deutschen Bank mit Vertretern des ukrainischen Agrarministeriums an einen Tisch gebracht, so Stratmann. Der Wirtschaft komme dabei entgegen, dass Kiew im Zugzwang „einer schnellen Umsetzung von Reformen“ steht.

Das große Problem sei weiterhin die Finanzierung. Ohne eine höhere Kreditvergabebereitschaft der Banken werde es der breiten Massen von Agrarbetrieben nicht möglich sein, die durch das Freihandelsabkommen vorgeschriebenen EU-Standards in Erzeugung und Verarbeitung einzuführen.

Investitionsbereitschaft kehrt zurück

Dies bestätigt auch Bernd Ludewig vom John-Deere-Wettbewerber Claas. Ludewig, der zum 1. April das Ressort „Vertrieb und Marketing“ im Gesamtvorstand des westfälischen Traktorenherstellers übernimmt, berichtet, dass die ukrainische Vertriebsgesellschaft 2016 schon mehr Bestellungen verbuchen konnte als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, gemessen zum selben Zeitpunkt des Jahres. Allerdings hätten die mageren Jahren 2014 und 2015 den Durchschnitt stark gedrückt.

Das Auftragsplus führt Ludewig erstens darauf zurück, dass sich die Unsicherheit nun in dem Maße ausreichend gelegt hat, das es für eine positive Kaufentscheidung brauche. Vor allem der im Dezember für Agrarbetriebe bewilligte EBRD-Kredit über 55 Millionen Euro habe das Vertrauen in die Tragfähigkeit des ukrainischen Haushalts zurück gegeben. Zweitens hätten viele Agrarbetriebe Neuanschaffungen angesichts der starken und häufigen Ausschlägen des Wechselkurse im vergangen Jahr verschoben. „Der Markt braucht jedes Mal etwa drei Monate, um sich an eine Wechselkursschwankung anzupassen“. Der designierte Claas-Vorstand glaubt, dass sich die Währung nun erst einmal beruhigt hat. Von der schwachen Hrywnija profitierten zuletzt auch die Agar-Exporteure, die dadurch hohe Devisenerlöse einfahren konnten. Damit sei nun insgesamt die Bereitschaft zurückgekehrt, in neue Maschinen zu investieren.

Den Ruf auf der Nachfrageseite stärken

„Das Interesse der deutschen Investoren ist sehr hoch“, stellte der ukrainischen Landwirtschaftsminister Alexej Pawlenko auf dem Empfang fest. Dieses Interesse auch in der breiten Masse des Endkunden auf dem größte Markt Kerneuropas zu wecken, ist Ziel von Taras Wysozkij, Generaldirektor des Ukrainen Agri-Business Clubs. Dazu müsse das Land nun in erster Linie am Image seiner Agrarerzeugnisse arbeiten. „80 Prozent der Besucher der Grünen Woche sind Deutsche. Wir müssen sie davon überzeugen, dass unsere Produkte gut sind“, so die Direktive. Es gelte eine Marke zu schaffen, die für hohe Qualität und niedrige Preise steht.

Dirk Stratmann sieht eine Chance darin, dass sich die Ukraine in Nischen wie Sonnenblumen oder Beeren positioniert. Auch die Biobranche, im westeuropäischen Lebensmittelmarkt ein echtes Wachstumssegment, bietet Potenziale, ergänzt Olga Gathmann von der Bioland Markt GmbH. Das Berliner Unternehmen will Getreide aus ökologischem Anbau im großen Stil von ukrainischen Äckern auf deutsche Bioladentheken bringen.

Die Ukraine will sich auf der Grünen Woche auch den Vertretern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas präsentieren – und damit auch die westeuropäischen Anbieter auf den Weltmärkten angreifen – „sowohl im Import als auch im Export“, sagte Taras Wysozkij. Er ist sich sicher: „Sobald sich der Ruf der Ukraine zum Besseren wendet, brauchen wir nicht mehr auf mögliche Investoren zugehen – sie kommen dann von selbst“. Doch zuvor will das Land erst einmal wieder einen eigenen Gemeinschaftsstand auf der Grünen Woche – möglicherweise schon im nächsten Jahr, wie Minister Pawlenko andeutete.