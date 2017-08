Wirtschaftsentwicklung Serbien: Ein Land in Bewegung

Als EU-Beitrittskandidat verdient Serbien unsere besondere Aufmerksamkeit. Nicht zuletzt wird die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahren mit darüber entscheiden, wie schnell eine Integration des Landes in den gemeinsamen Markt vonstatten gehen kann. Dabei steht die Republik Serbien vor großen Herausforderungen.

Ein Blick auf die Wirtschaftsdaten zeigt, dass noch viel zu tun bleibt. Wuchs die Wirtschaft im ersten Quartal dieses Jahres noch um 0,1 Prozent, so schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr bereits um 1,1 Prozent. Die Gründe dafür lagen im Wesentlichen in einer reduzierten Staatsnachfrage sowie an weniger privaten Investitionen.

Die nachlassende Staatsnachfrage ist kein Zufall. Ein Blick auf die Finanzen des Staates zeigt: Sparen ist angesagt! So erreichte die staatliche Verschuldung Ende August 2014 die Höhe von knapp 22 Milliarden Euro. Dies entspricht rund 68 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Statistik 2013

Bevölkerung: 7,18 Mio.

Fläche: 77,5 Tsd. km²

Nominales BIP: 32 Mrd. Euro

BIP pro Kopf: 4.453Euro

BIP-Wachstum: 2,5%

Inflationsrate: 2,2%

Arbeitslosenquote: 20,1

Quellen: Statistikamt und

Nationalbank der RS

Anlass zur Besorgnis

Zwar liegt im Vergleich mit dem EU-Durchschnitt selbst diese Zahl noch im Rahmen. Wie bei vielen EU-Ländern auch erfüllt sie dennoch weder das Maastricht-Kriterium, noch kann diese Größenordnung für eine kleine Volkswirtschaft wie Serbien als unkritisch bezeichnet werden. Anlass zur Besorgnis bietet vor allem die rasche Zunahme des Verschuldungsgrades: Betrug die staatliche Verschuldung 2008 noch rund 8,8 Milliarden Euro oder knapp 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, so hat sie sich seitdem mehr als verdoppelt und verstößt gegen die nationale gesetzliche Obergrenze, die bei 45 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegt.

Auch in der nahen Zukunft wird das Land sich jedoch weiter verschulden müssen. Für dieses Jahr ist davon auszugehen, dass noch eine Finanzierungslücke von 750 Millionen Euro zu schließen sein wird. Da die finanziellen Effekte von Reformen erst mit zeitlichem Verzug eintreten werden, wird erwartet, dass der serbische Staat sich in Form einer Emission von Staatsanleihen erneut an den internationalen Kapitalmarkt begeben wird. Ein Darlehen der Weltbank über 300 Millionen US-Dollar (zirka 230 Millionen Euro) soll außerdem helfen, die schlimmen Folgen der Flutkatastrophe zu mildern, die Serbien im Frühjahr ereilte.

Schmerzhafte Einschnitte

Eines ist unstrittig: Ohne eigene Anstrengungen, die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit auf den internationalen Märkten zu verbessern, wird das Land dauerhaft abhängig von finanziellen Hilfen und Krediten bleiben. Es würde in eine Schuldenfalle geraten. Um einer solchen Entwicklung zu entgehen, hat die neue Regierung unter Premierminister Aleksandar Vučić ein Reihe von Reformvorhaben beschlossen: Hierunter fallen geringere Subventionen für Staatsbetriebe wie auch ein Kostenschnitt bei öffentlichen Anschaffungen, Maßnahmen zur effizienteren Erhebung von Steuern sowie ein für die Betroffenen schmerzhafter Einschnitt bei staatlichen Gehältern und Pensionen in einer Größenordnung zwischen zehn und 20 Prozent. Schätzungen zufolge können allein durch letztere Maßnahme zwischen zwölf und 25 Milliarden serbische Dinar (zirka 100 bis 200 Millionen Euro) im vierten Quartal 2014 eingespart werden.

Direktinvestitionen hinter den Erwartungen der Nationalbank

Neben diesen Reformbemühungen ist es unabdingbar, die Voraussetzungen für die Intensivierung von Auslandsinvestitionen (FDI) zu verbessern. Im ersten Halbjahr 2014 lagen die Nettoauslandsinvestitionen bei lediglich 551 Millionen Euro. Dies entspricht zirka 3,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und bleibt hinter den Erwartungen der Nationalbank Serbiens zurück, die für 2014 FDI in Höhe von 1,25 Milliarden Euro prognostiziert hat. Die Prognose der Nationalbank geht von einer Fortführung der EU-Beitrittsverhandlungen und damit von einem beschleunigten Reformtempo, einer finanziellen Konsolidierung des Staatshaushaltes und dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem IWF über ein Dreijahresdarlehen aus.

Um das Land für ausländische Investitionen interessanter zu machen, sind vor allem eine Flexibilisierung der Arbeitsgesetzgebung sowie eine weitergehende Entbürokratisierung vonnöten. Auch die Privatisierungsbestrebungen sind weiter voranzutreiben. So hat die serbische Regierung kürzlich eine Liste von 502 zu privatisierenden öffentlichen Unternehmen publiziert, von deren Verkauf sich die Privatisierungsagentur Einnahmen von zirka 100 Millionen Euro verspricht. Von Bedeutung dürfte in dieser Hinsicht jedoch weniger der Privatisierungserlös sein. Mehr ins Gewicht fallen hingegen Folgeinvestitionen, Know-how-Transfer und die Schaffung von Arbeitsplätzen, die man sich von einer Privatisierung versprechen darf.

Die Harmonisierung mit der EU-Gesetzgebung bis zum Jahr 2018 genießt bei der serbischen Regierung eine hohe Priorität. Im Hinblick auf den EU-Beitritt ist das Land bereits ein beträchtliches Stück vorangekommen. Die EU unterstützt den Beitrittsprozess auch finanziell. Im Zeitraum 2014 bis 2020 beabsichtigt die Staatengemeinschaft, Serbien 1,51 Milliarden Euro an zusätzlichen Mitteln zur Verfügung zu stellen, wie die Europäische Kommission am 26. September angekündigt hat. Wenn Serbien mit Nachdruck den Reformkurs fortsetzt, kann das von der Regierung formulierte Ziel, bis zum Jahr 2020 die Voraussetzungen für einen EU-Beitritt zu schaffen, zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht erreichbar sein.

Von Oliver Schufmann